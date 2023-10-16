اليوم..انعقاد أعمال الدورة 39 لمجلس وزراء العدل العرب في بغداد

اليوم..انعقاد أعمال الدورة 39 لمجلس وزراء العدل العرب في بغداد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انطلقت، اليوم الاثنين، أعمال الدورة الـ39 لمجلس وزراء العدل العرب في بغداد.وقال مراسل موازين نيوز ان “اعمال الدورة الـ39 لمجلس وزراء العدل العرب انطلقت اليوم في بغداد بمشاركة عدد من وزراء وممثلي وزارات العدل العربية بحضور الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط”.واضاف ان “العراق تسلم رئاسة مجلس وزراء العدل العرب ضمن الدورة الـ39”.يذكر أعمال اجتماع اللجنة التحضيرية لمجلس وزراء العدل العرب، انطلقت يوم امس في بغداد.وضم الاجتماع كلاً من الأردن والسعودية والإمارات والبحرين وتونس والجزائر والمغرب وليبيا فضلاً عن العراق البلد المضيف

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