اليوم ..بداية مسيرة الشعلة الأولمبية من فوكوشيما

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كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين تجاه بحر اليابان وأمريكا تعلن استعدادها للحوار معها
هوية رئيس الوزراء الإسرائيلي المقبل ستحدد بعد إكمال فرز الأصوات
الصين تقدم مذكرة احتجاج ضد عقوبات الاتحاد الأوروبي على مسؤولين صينيين
الولايات المتحدة وثلاث دول تجري مناورات بحرية في بحر العرب
لدمار المنطقة..الاتحاد الأوروبي يصطف مع إيران في الدفاع عن ملفها النووي
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روسيا والعراق يؤكدان على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
حركة التغيير تطالب بتفعيل دور هيأة النزاهة في مكافحة فساد حكومة البارزاني
نواب يستبعدون تمرير الموازنة يوم السبت المقبل
الاقتصاد النيابية تطالب بإيقاف القروض والضمانات السيادية
الزراعة النيابية تدعو الحكومة إلى تضمين تصدير المنتجات الزراعية بأي إتفاقية خارجية
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خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
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لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
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