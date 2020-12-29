اليوم ..برشلونة أمام إيبار بغياب ميسي

اليوم ..برشلونة أمام إيبار بغياب ميسي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- يستضيف برشلونة، مساء اليوم، نظيره إيبار على ملعب “كامب نو” ضمن منافسات الجولة الـ 16 من مسابقة الليجا، وسط غياب لنجمه الابرز ليونيل ميسي.ويدخل فريق برشلونة مباراة إيبار، وهو يحتل المركز الخامس برصيد 24 نقطة فى جدول ترتيب الدوري الإسباني وله مباراتين مؤجلتين، فيما يأتي إيبار بالمركز الـ 17 برصيد 15 نقطة.ويسعى الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة، إلى تحقيق الفوز لمواصلة التقدم والاقتراب من مقدمة الجدول، خاصة وأن الوضع لا يسمح بفقدان أية نقاط في المباريات المقبلة، والتي من شأنها تهدد فرص البلوجرانا في المنافسة على لقب الدوري الإسباني.ويغيب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مباراة برشلونة ضد إيبار، بعدما أعلن النادى عن معاناته من آلام في الكاحل حرمته من خوض التدريبات الجماعية مع البارسا، وهو ما أدى إلى تمديد إجازته حيث يصل عقب مباراة اليوم.فيا عاد الفرنسي عثمان ديمبيلي إلى التدريبات الجماعية للبارسا، وبات جاهزًا للمشاركة مع الفريق الكتالوني بعد شفائه من الإصابة.وأكد الهولندي رونالد كومان مدرب فريق برشلونة الإسباني، على صعوبة لقاء إيبار المقرر إقامته اليوم، على ملعب “كامب نو”.وقال كومان في مؤتمر صحفي، “سنخوض مباراة صعبة أمام إيبار، إنه فريق تنافسي للغاية يحاول الضغط طوال اللقاء، لذل يجب أن نكون في حالة جيدة منذ البداية ونسعى للانتصار”.وبخصوص غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي، علق كومان، “أولاً كان ليو يعاني من ألم في الكاحل ولهذا السبب لم يكن قادرًا على التدريب وليس في وضع يمكنه من لعب مباراة اليوم ، ولهذا السبب منحناه المزيد من أيام الإجازة على أن يعود بعد المباراة، أخبرنا طبيبنا أن أسبوعًا بدون تدريب سيكون كافيًا ليكون بصحة جيدة”.وكان برشلونة قد أعلن عن معاناته ليونيل ميسي من ألام في الكاحل، مما حرمه من خوض التدريبات، ليتم تمديد أجازته.

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