اليوم ..برشلونة أمام فياريال

اليوم ..برشلونة أمام فياريال
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حل فريق برشلونة ضيفًا على فياريال، بمنافسات الدوري الإسباني، اليوم الأحد، حيث تأتي المواجهة في إطار مباريات الجولة 34 لليجا على ملعب “لا سيراميكا”.وفيما يلي التشكيل المتوقع لبرشلونة: حراسة المرمى: تير شتيجن، خط الدفاع: سيرجي روبيرتو، بيكيه، لينجليه، ألبا، خط الوسط: فيدال، بوسكيتس، راكيتيتش، خط الهجوم: جريزمان، ميسي، سواريز.التشكيل المتوقع لفياريال: حراسة المرمى: سيرجيو أسينخو، خط الدفاع: ماريو جاسبر، ألبيول، باو توريس، ألبرتو مورينو، خط الوسط: كازورلا، أنجوسيا، إيبورا، سامو شاكويزي، خط الهجوم: ألكاسير، جيرارد مورينو.ويملك برشلونة 70 نقطة في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن المتصدر ريال مدريد.ولدى فياريال 54 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الليجا. 

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