اليوم..برشلونة ضد هويسكا

اليوم..برشلونة ضد هويسكا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- نشرت صحيفة سبورت الإسبانية التشكيلة المتوقعة لبرشلونة في مباراة اليوم السبت ضد هويسكا التي ستقام في معقل الأخير ملعب “ألكوراز” لحساب الجولة 32 من بطولة الليجا.وشهدت قائمة برشلونة الرسمية لمباراة اليوم غياب 6 لاعبين مهمين، حيث فضل إرنستو فالفيردي عدم استدعاء ليونيل ميسي الذي تعرض لإصابة في الأنف خلال مباراة مانشستر يونايتد، كما قرر أيضاً منح سيرجيو بوسكيتس قسط من الراحة.ويغيب عن البرسا أيضاً كل من سيرجيو روبيرتو وإيفان راكيتيتش بسبب عدم جاهزيتهما البدنية، بينما سيغيب جيرارد بيكيه ولويس سوايز بسبب تراكم البطاقات الصفراء.وتوقعت الصحيفة الكاتالونية مشاركة كيفن برينس بواتينج في مركز رأس الحربة، وسيلعب بجواره البرازيليين فيليب كوتينيو ومالكوم، بينما سيقود آرتور ميلو خط الوسط إلى جانب أرتورو فيدال والنجم الشاب كارليس ألينيا.وجاءت التشكيلة المتوقعة للبرسا على النحو التالي:-
حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن
خط الدفاع: موسى واجي .. جيسون موريلو .. صامويل أومتيتي .. نيلسون سيميدو
خط الوسط: آرتور ميلو … أرتورو فيدال .. كارليس ألينيا
خط الهجوم: فيليب كوتينيو .. برينس بواتينج .. مالكوم.

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