اليوم ..برشلونة ومانشستر يونايتد ضمن الدور المؤهل لنهائي الدوري الأوروبي

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بغداد/ شبكة أخبار العراق- يلتقي برشلونة مع مانشستر يونايتد، في الـ11 من مساء اليوم الخميس، على ملعب “أولد ترافورد”، ضمن منافسات إياب الدور المؤهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي.وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل بين الفريقين (2-2)، على ملعب “كامب نو”، الخميس الماضي.ووفقا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن التشكيلة المتوقعة للفريقين في مباراة اليوم، كالتالي:
برشلونة
حراسة المرمى: تير شتيجن.
الدفاع: كوندي – أراوخو – كريستينسن – بالدي.
الوسط: كيسي – بوسكيتس – دي يونج – سيرجي روبرتو.
الهجوم: رافينيا – ليفاندوفسكي.
مانشستر يونايتد
حراسة المرمى: دي خيا.
الدفاع: وان بيساكا – فاران – ليساندرو مارتينيز – شاو.
الوسط: كاسيميرو – فريد – برونو فرنانديز.
الهجوم: سانشو – فيجهورست – راشفورد.