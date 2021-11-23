اليوم..بلاسخارت تقدم إحاطة لمجلس الأمن الدولي عن الوضع العراقي

اليوم..بلاسخارت تقدم إحاطة لمجلس الأمن الدولي عن الوضع العراقي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- من المقرر أن تقدم رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، عصر اليوم الثلاثاء، إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع بالعراق.وقالت البعثة في بيان ، أن “الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس- بلاسخارت ستقدم إحاطةً في جلسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن التطورات في العراق واعمال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) اليوم الثلاثاء، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت نيويورك السادسة مساءً بتوقيت بغداد”.وربما تعد هذه الإحاطة هي الأهم لبلاسخارت، منذ بدء مهامها كمبعوثة أممية في العراق في آب 2018 بسبب الوضع السياسي المتأزم في البلاد بعد تهم التزوير والخروق في ملف نتائج الانتخابات النيابية المبكرة التي جرت في العاشر من تشرين الأول الماضي.ا

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