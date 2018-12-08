اليوم..تشكيلة برشلونة أمام إسبانيول

بغداد/شبكة أخبار العراق- يُقبل نادي برشلونة على مباراة قوية، وذلك حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على جاره إسبانيول في ديربي كتالونيا، مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب باور 8، ضمن فعاليات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإسباني.ومن المتوقع أن تطغى الاختيارات المنطقية على تشكيلة إرنستو فالفيردي التي ستخوض هذه المباراة، من خلال عودة ليونيل ميسي إلى مركزه الأصلي بعدما شارك في المباريات الأخيرة كمهاجم وهمي بسبب غياب لويس سواريز إثر معاناته من الإصابة في الركبة.وتوقعت صحيفة (سبورت) الإسبانية، أن يدخل إرنستو فالفيردي المباراة بالتشكيلة الآتية: تير شتيجن، نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، كليمونت لينجليت، جوردي ألبا، سيرجيو بوسكيتس، إيفان راكيتيتش، فيليب كوتينيو، أرتورو فيدال، ليونيل ميسي ولويس سواريز.وكان فالفيردي قد قرر استدعاء لويس سواريز بعدما أثيرت شكوك كبيرة حول إمكانية لحاقه بالمباراة، خاصة وأنه غاب عن 3 مباريات، الأولى أمام آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا، والثانية ضد فياريال في الدوري الإسباني، أما الثالثة فكانت في كأس ملك إسبانيا.من جهة أخرى، خرج آرتور ميلو من القائمة المستدعاة، بسبب معاناته من الإصابة التي تعرض لها قبل أسبوعين أمام أتلتيكو مدريد، مع العلم أن الفريق الكتالوني قدّر مدة غيابه بأسبوع واحد، لكن يبدو أن نكسته تفاقمت ما جعله يغيب لفترة أطول.وشهدت القائمة كذلك غياب الخماسي (سيرجي روبيرتو، صامويل أومتيتي، سيرجي سامبر، رافينيا ألكانتارا ومالكوم دي أولفيرا) بسبب معاناتهم من لعنة الإصابات، الأمر الذي جعل أغلبهم يغيبون عن المباريات الأخيرة.