اليوم..ثلاثة مواجهات ضمن منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم

اليوم..ثلاثة مواجهات ضمن منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ‏تقام، اليوم الثلاثاء، ثلاث مواجهات ضمن منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم في بغداد السليمانية دهوك.‏وتجري مباراة واحدة عند الساعة الثانية من بعد الظهر تجمع فريق نوروز مع ضيفه فريق الكرخ على ملعب نوروز في السليمانية .‏بينما تقام المباراة الثانية على ملعب الشعب الدولي عند الساعة الـ 5:00 مساءً ، تجمع فريق الشرطة مع ضيفه فريق نفط ميسان.‏في حين يضيف فريق دهوك على ملعبه ، فريق القوة الجوية عند الساعة الـ 7:30 مساءً.

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