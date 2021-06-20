اليوم..ثلاث مباريات ضمن الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الممتاز بكرة القدم

اليوم..ثلاث مباريات ضمن الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الممتاز بكرة القدم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- تشهد ملاعب بغداد والنجف، عصر اليوم الأحد، إقامة ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الممتاز بكرة القدم، بعد فترة توقف اجباري لارتباط المنتخب الوطني بالتصفيات الآسيوية المزدوجة التي اقيمت في البحرين.إذ يحتضن ملعب التاجي في الساعة الرابعة وخمس واربعين دقيقة، مباراة الحدود صاحب المركز الاخير وضيفه نفط ميسان الحادي عشر، فيما يستضيف ملعب النجف الدولي في الرابعة وخمس وأربعين دقيقة مباراة صاحب الارض نفط الوسط خامس الترتيب، وضيفه الصناعات الكهربائية صاحب المركز السادس عشر، وفي اللقاء الأخير، يحتضن ملعب الشعب الدولي في الساعة التاسعة والنصف مباراة الطلبة صاحب المركز السابع عشر وضيفه القادم من الشمال فريق اربيل الثالث عشر في مباراة ثأرية تسعى فيها كتيبة الأنيق بقيادة المدرب ثائر جسام، الى تعويض مباراة الذهاب التي انتهت لصالح اربيل بخماسية نظيفة.وتقام يوم غد الاثنين خمس مواجهات، حيث يحل فريق القاسم ضيفاً على أمانة بغداد، والكهرباء يستقبل النجف، والديوانية يلاقي الزوراء، والشرطة بمواجهة النفط، واخيراً الميناء يلاعب زاخو، على ان تختتم الجولة الأربعاء المقبل باقامة مباراتين، الأولى تجمع السماوة ونفط البصرة والثانية بين القوة الجوية والكرخ. 

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