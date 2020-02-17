اليوم ..ثلاث مواجهات في الدوري الممتاز لكرة القدم

اليوم ..ثلاث مواجهات في الدوري الممتاز لكرة القدم
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- تستكمل مباريات الجولة الأولى من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، اليوم الاثنين، بإقامة ثلاث مباريات في بغداد والبصرة.وقال مدير لجنة المسابقات في اتحاد الكرة شهاب احمد في تصريح صحفي، إن “الدوري العراقي الممتاز يستكمل اليوم بإقامة ثلاث مباريات، بعدما أجريت يوم امس ثلاث مباريات أيضاً”.وأوضح أن “الكهرباء سيواجه النفط على ملعب التاجي في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، فيما سيلاقي الميناء فريق نفط الجنوب على ملعب الفيحاء في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً، وبذات التوقيت سيلاعب القوة الجوية فريق نفط ميسان على ملعب الشعب الدولي”.يذكر أن مباريات الامس شهدت فوز الزوراء على الطلبة بهدف نظيف، وبذات النتيجة تغلب نفط الوسط على امانة بغداد، بينما تغلب النجف على الصناعات الكهربائية بثلاثة اهداف دون رد.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *