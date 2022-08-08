اليوم..جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة

اليوم..جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، اجتماعا مغلقا لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أدى إلى استشهاد 44 فلسطينيا على الأقل وسط دخول اتفاق تهدئة حيز التنفيذ.دخل اتفاق التهدئة بين حركة الجهاد الإسلامي وجيش الاحتلال الإسرائيلي، الساعة 11:30 مساء الأحد بتوقيت فلسطين، حيز التنفيذ، وفقا لمراسل “المملكة”.مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور قال إن مجلس الأمن الدولي سيعقد الاجتماع “بطلب من دولة فلسطين”.وتحدث عن “التواصل مع رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر (الصين)، وأعضاء مجلس الأمن الآخرين، بما في ذلك المندوب العربي في المجلس (الإمارات العربية المتحدة)، للاستجابة لطلب دولة فلسطين بأن يتحمل المجلس مسؤولياته بوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإدانته، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني”.واتُفق على عقد جلسة مغلقة للمجلس بعد ظهر الاثنين، للتعاطي مع هذا الطلب، وبحث العدوان الإسرائيلي المدان على قطاع غزة، وأكد منصور أن مجلس الأمن يتحمل مسؤولية حفظ الأمن والسلم الدوليين والاستجابة لضرورات إدانة ووقف العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت، ارتفاع عدد الشهداء في القطاع إلى 44 شهيدا، بينهم 15 طفلا و4 سيدات، كما أُصيب 360 شخصا بجروح مختلفة، في آخر حصيلة معلنة حتى الساعة 9:30 مساء الأحد.

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