اليوم ..حقوق الإنسان:استشهاد وإصابة 307 مواطنا بصريا جراء استخدام القوة المفرطة

اليوم ..حقوق الإنسان:استشهاد وإصابة 307 مواطنا بصريا جراء استخدام القوة المفرطة
آخر تحديث:

 البصرة/ شبكة أخبار العراق- كشف مكتب حقوق الانسان في محافظة البصرة، السبت، عن تطورات جديدة بتظاهرات المحافظة، لافتا إلى إصابة المئات بالدهس والاختناق.وذكر المكتب، في بيان : “اذ نابع ولانزال عبر فرقه الراصدة ومع الناشطين لحركة الاحتجاج الذي شارك فيه الآلاف من ابناء المحافظة من الجنسين وشعوره بالاسف والالم البالغ  لسقوط ٧ من الشهداء ٥ من المدنيين أحدهم مجهول الهوية و٢ و من العسكريين واصابة المئات حيث تجاوز العدد الـ٣٠٠ أصابة من اختناق ودهس العدد الأكبر إصابات  لعسكريين برمانة يدوية.. حسب خلية الازمة”.واضاف، أنه “بقي من الراقدين ١٦ مدنيا و١٨ عسكريا هناك من الجانبين اصابات خطيرة  ونؤشر النقاط المهمة، إذ نؤكد المكتب مطالباته الحكومة التشريعية والتنفيذية إلى العمل بالحلول الصادقة و الشجاعة و السريعة التي تتسم بالتخطيط الاستراتيجي والابتعاد عن تدوير الحقوق من الفقراء إلى الفقراء وتركها لماكنة الفساد و مصادر الهدر”.وأشار إلى، “السلمية العالية التي تمتع بها المتظاهرين ودعمه ووقوفه مع مطالبهم الشرعية  ويشعر بالاسف لمحاولات التعدي من البعض  على عدد من رجال الامن والممتلكات العامة”.وتابع المكتب: “كما نؤشر المهنية التي استخدمتها القوى الأمنية بتطبيق قواعد فض الأشتباك ويدعوها للمزيد من حماية المتظاهرين السلميين وعدم الاعتداء عليهم من اي جهة كانت”، مثمنا “دور الناشطين والمتظاهرين السلميين  وشرعية مطالبهم وماانجزوا ولايزالون لأجل البصرة إلى الحفاظ على السلمية التي انتهجوها  وتحديد الأخطاء والوقوف على الخطير من التحديات التي تمر بها البلاد وتحييد  كل من يريد الأضرار بهم وبمطالبهم الشرعية التي ناضلوا ولايزالون لها والتي ابهروا بها القاصي والداني”.وطالب المكتب، “الجميع بالاحفاظ على السلم المجتمعي و الممتلكات العامة والخاصة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *