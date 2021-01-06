اليوم..خمسة لقاءات ملتهبة في الدوري العراقي الممتاز

اليوم..خمسة لقاءات ملتهبة في الدوري العراقي الممتاز
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- تحتضن ملاعب بغداد والمحافظات الاربعاء، مباريات الجولة الثالثة عشرة من مرحلة الذهاب لمنافسات الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم والذي يشهد اجراء خمسة لقاءات ملتهبة.وتتجّه الأنظار الى ملعب الشعب الدولي في الساعة الرابعة والربع عصراً حيث يحتضن مباراة تجمع فريق الديوانية مع مضيفه فريق الزوراء في أول مهمة للمدرب راضي شنيشل بعد تعيينه لرئاسة الملاك التدريبي، آملا ان يعود الفريق الى وضعه الطبيعي كمنافس على اللقب، فيما يسعى الاحمر الديواني الى انطلاقة قوية مع المدرب الجديد سمير كاظم في اول اختبار له مع الفريق .وفي مباراة اخرى يلتقي فريق الكرخ بضيفه فريق القوة الجوية على ملعب الساحر احمد راضي، ويعول الكناري على سلاح الشباب في تخطي عقبة خصمه العنيد، كما ويلتقي فريق نفط الوسط على ملعب نادي الصناعة بمضيفه فريق الصناعات الكهربائية في مواجهة بغاية الأهمية للمتصدر الذي يطمح بنيل الانتصار التاسع له من أجل التمسك بمركزه الحالي.ويواجه فريق النفط على ملعب نادي التاجي فريق الشرطة بتطلعات جديدة للمدرب الصربي الكسندر اليتيش للظفر بثلاث نقاط غالية تبقي فريقه المنافس العنيد للمتصدّر، ويلتقي في ملعب النجف الدولي في السادسة والربع فريقا النجف والكهرباء، في مباراة يسعى فيها الجهاز المساعد الذي سيقود المباراة بسبب استقالة المدرب حسن احمد الى كسب النقاط وتعويض خسارته امام الحدود في الجولة السابقة .

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