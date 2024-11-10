اليوم..روسيا تعلن عن إسقاط (70) مسيرة أوكرانية

اليوم..روسيا تعلن عن إسقاط (70) مسيرة أوكرانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 70 مسيرة أوكرانية ، الأحد، فوق ست مناطق، بينها 34 مسيرة فوق منطقة موسكو.وأفادت الوزارة عبر تلغرام أن الهجوم وقع بين الساعة 4,00 والساعة 7,00 ت غ.وكانت لاوسيا قد أعلنت في وقت سابق من اليوم اعتراض دفاعاتها الجوية 25 طائرة مسيّرة كانت تستهدف موسكو ومنطقتها خلال ليل السبت وصباح الأحد، بحسب ما أفاد رئيس بلدية العاصمة سيرغي سوبيانين.وكتب سوبيانين بداية على تليغرام “الى الآن، تمّ إسقاط 22 طائرة مسيّرة كانت متجهة الى موسكو”، قبل أن يضيف “في المجموع، تمّ إسقاط 25 مسيّرة”.وهذا من أكبر الهجمات بالمسيرات على العاصمة الروسية منذ بدء الحرب مع أوكرانيا في فبراير 2022.ووقع هذا الهجوم فيما تستقبل روسيا وزراء خارجية ومسؤولين كباراً من حوالي خمسين دولة إفريقية في سوتشي بجنوب غرب البلاد في إطار مؤتمر وزاري تعرض خلاله موسكو رؤيتها لـ”عالم متعدد الأقطاب”.وقال سوبيانين إن المسيرات استهدفت منطقتي رامنسكويي ودوموديدوفو في جنوب موسكو.وأدى الهجوم إلى بلبلة حركة الملاحة في مطاري دوموديدوفو وجوكوفسكي الواقعين في المناطق المستهدفة، مع تعليق الرحلات فيهما، بحسب سلطات الطيران الروسية.وذكرت وسائل الإعلام الروسية أن الهجوم تسبب بحريق في قرية بمنطقة رامنسكويي حيث اشتعلت النيران بعدد من المنازل.وتعلن روسيا بصورة شبه يومية إسقاط مسيرات أوكرانية فوق أراضيها، لكن هذه الهجمات نادرا ما تستهدف العاصمة.وفي مايو 2023 أسقطت مسيرتان قرب الكرملين. وفي السنة نفسها استهدف حي الأعمال في العاصمة بهجمات بمسيرات.وتؤكد أوكرانيا أن هذه الهجمات تستهدف بمعظمها منشآت للطاقة ردا على القصف الروسي على أراضيها.

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