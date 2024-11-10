اليوم..روسيا تعلن عن إسقاط (70) مسيرة أوكرانية

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تعرّف على ملاعب وتوقيتات مباريات العراق في خليجي 26
المنتخب العراقي يباشر بتدريباته استعدادا للقاء نظيره الاردني
تعرّف على مواجهات الدوري الأوروبي لهذا اليوم
الهيئة الإدارية المنحلة لنادي الزوراء تتوجه إلى محكمة الكأس الدولية لاسترداد حقها القانوني
فريق الشرطة يتصدر الجولة السادسة في دوري نجوم العراق لكرة القدم
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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خبيراقتصادي:”الاندومي” بوابة تهريب الدولار إلى الخارج
مستشار الأمن القومي:نرفض استخدام الأجواء العراقية لضرب “الحبيبة” إيران
حسين وزيدان يبحثان “مخرجا” لإلغاء مذكرة إلقاء القبض على الرئيس ترامب
المالية النيابية:أمانة بغداد فاشلة وفاسدة وعاجزة عن إدارة ملفاتها الخدمية
مصدر حشدوي مسؤول:استمرار استهداف إسرائيل من قبل حشدنا الشعبي بقرار ثوري خامئني
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