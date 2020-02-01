اليوم.. ريال مدريد ضد اتلتيكو

اليوم.. ريال مدريد ضد اتلتيكو
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- يستعد ريال مدريد لخوض مباراة مهمة وصعبة للغاية، عندما يستضيف أتلتيكو مدريد اليوم السبت على ملعب سانتياجو برنابيو في قمة الجولة 22 من بطولة الدوري الإسباني، والتي يسعى خلالها للحفاظ على صدارة الترتيب.ويغيب عن ريال مدريد الثنائي الهجومي إدين هازارد وجاريث بيل بسبب عدم جاهزيتهما البدنية رغم عودتهما للتدريبات وتعافيهما من الإصابة، كما قرر زين الدين زيدان استبعاد البرازيلي الشاب رودريجو من قائمة الفريق.زيدان يعود لفكرة خماسي خط الوسط ضد أتلتيكو مدريد،ونشرت صحيفة آس الإسبانية التشكيلة المتوقعة لريال مدريد في مباراة الديربي، والتي لم تشهد أي تغيير عن التشكيلة التي لعبت نهائي كأس السوبر الإسباني، باستثناء مشاركة كريم بنزيما على حساب لوكا يوفيتش.وسيعود فيرلاند ميندي إلى تشكيلة ريال مدريد الأساسية أمام أتلتيكو مدريد، بعد أن لعب مارسيلو في المباراة الأخيرة ضد ريال سرقسطة ولم يقدم الأداء المطلوب، وكان واضحاً عليه الإرهاق وعدم التركيز.وجاءت تشكيلة ريال مدريد المتوقعة على النحو التالي:-
حراسة المرمى: تيبو كورتوا
خط الدفاع: داني كارفاخال .. رافاييل فاران .. سيرجيو راموس .. فيرلاند ميندي
خط الوسط: فيدريكو فالفيردي .. توني كروس .. كاسيميرو .. لوكا مودريتش .. إيسكو
خط الهجوم: كريم بنزيما.

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