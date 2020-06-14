اليوم..ريال مدريد ونظيره إيبار

اليوم..ريال مدريد ونظيره إيبار
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- يواجه فريق ريال مدريد ضيفه إيبار على ملعب “ألفريدو دى ستيفانو”، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة 28 من “الليغا”.ويعود الفريق الملكي للظهور مرة أخرى بعد غياب 3 شهور، منذ تفشي جائحة كورونا في إسبانيا، حيث توقف الدوري وريال مدريد في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن برشلونة برصيد 58 نقطة، ويأتي إيبار في المركز 16 برصيد 27 نقطة.وانتقل ريال مدريد إلى ملعب ألفريدو دي ستيفانو الذي يقع في المدينة الرياضية لريال مدريد ويتسع 6 آلاف متفرج، وفضلت إدارة الريال الانتقال إلى هذا الملعب نظراً لإقامة المباريات دون جماهير، فضلاً عن إجراء تجديدات بالملعب الرئيسي سانتياغو برنابيو.وتعرض زيدان لصدمة بعد معاناة جناحه لوكاس فاسكيز لإصابة بحمل زائد في العضلات، وهو ما دفع “زيزو” لاتخاذ قرار بإبعاده عن قائمة ريال مدريد في مباراة اليوم، لينضم إلى قائمة المصابين التي تضم كلا من لوكا يوفيتش، ماريانو دياز، وناتشو فرنانديز.ويتسلح “الملكي” في مباراة اليوم بعودة كل من البلجيكي إيدين هازارد، والإسباني ماركو أسينسيو، حيث عاد الثنائي من إصابات طويلة كادت أن تحرمهما من استكمال الموسم، لكن توقف المسابقة منحهما فرصة العودة لخوض آخر المباريات في عمر “الليغا”، لكن مشاركة الثنائي معاً من البداية في التشكيل الأساسي قد تكون محل شك.

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