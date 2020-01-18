اليوم..ريال مدريد يلاقي نظيره إشبيلية

اليوم..ريال مدريد يلاقي نظيره إشبيلية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- يستضيف فريق ريال مدريد نظيره إشبيلية، اليوم السبت، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن مباريات الجولة 20 من الدوري الإسباني.ويسعى “الملكي” للانفراد بصدارة جدول ترتيب “الليغا” ولو بشكل مؤقت، حيث يتقاسم القمة مع برشلونة برصيد 40 نقطة، قبل أن يلتقى “البلوغرانا” مع غرناطة غداً الأحد.وعاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما إلى تدريبات ريال مدريد، بعد غيابه عن بطولة كأس السوبر الإسباني بسبب الإصابة.وتعرض بنزيما لإصابة عضلية في التدريب الأخير قبل سفر الفريق إلى السعودية، وتوقع الأطباء أن يغيب عن الفريق لمدة 10 أيام إلى أسبوعين، وبحسب ما ذكرته صحيفة آس الإسبانية، شارك بنزيما في جزء من تدريبات الريال الجماعية.وأوضحت الصحيفة أن “مشاركة بنزيما في التدريبات يعطي مؤشراً إيجابياً لإمكانية لحاقه بمباراة إشبيلية”.كما تلقى زيدان خبراً ساراً آخر بعودة لوكا يوفيتش إلى التدريبات الجماعية، وبنسبة كبيرة لن يغامر زيدان بالدفع ببنزيما أمام الفريق الأندلسي حتى لو تعافى من الإصابة بشكل كامل، وسيعتمد على يوفيتش في التشكيلة الأساسية، وربما يتم إشراك المهاجم الفرنسي كبديل في الشوط الثاني.ومن المتوقع أن يدخل ريال مدريد مباراة اليوم بالتشكيل التالي: كورتوا كارفخال، فاران، راموس، ميندي، مودريتش، كاسيميرو، كروس، بيل، يوفيتش، وإيسكو.من ناحية أخرى، يستعد الدولي المغربي يوسف النصيري لتسجيل ظهوره الأول مع إشبيلية، الذي تعاقد معه الخميس الماضي مقابل 20 مليون يورو قادماً من ليغانيس لمدة 5 أعوام ونصف العام، وذلك بعدما سجل صاحب اللاعب 15 هدفاً في 53 مباراة لعبها بقميص ليغانيس، منذ انتقاله للفريق قادماً من ملقا بـ6 مليون يورو في 2018. 

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