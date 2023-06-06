اليوم..سعر صرف الدور =148750 ديناراً

اليوم..سعر صرف الدور =148750 ديناراً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلت صباح اليوم 147800 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.فيما سجلت الأسعار صباح أمس الاثنين 147700 دينار مقابل  100 دولار.وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء  في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 146750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.أما في اربيل فان سعر بيع الدولار 147800 دينار  وسعر الشراء 147750 دينارا مقابل 100 دولار.

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