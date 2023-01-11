اليوم ..سعر صرف الدولار يقف عند 157000 دينار

اليوم ..سعر صرف الدولار يقف عند 157000 دينار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار، اليوم الاربعاء، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، فيما سجلت الاسعار ليوم امس قفزة كبيرة.وذكر مراسل “شبكة أخبار العراق”، إن “بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 157,000 دينار عراقي مقابل 100 دولار.واضاف أن “أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد سجلت انخفاضا حيث بلغ سعر البيع 157,750دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 156,750 دينارا لكل 100 دولار”. وامس الثلاثاء، واصلت اسعار صرف الدولار، ارتفاعها امام الدينار في الاسواق المحلية بالعاصمة بغداد.وسجلت اسعار بيع الدولار في محال الصيرفة 163.000 دينارا مقابل كل 100 دولار، فيما بلغت اسعار الشراء 162.000 ديناراً لكل 100 دولار.

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