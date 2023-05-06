اليوم ..سعر صرف الدولار = 145250 دينارا

اليوم ..سعر صرف الدولار = 145250 دينارا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 144350 دينارا مقابل كل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح الخميس الماضي  144250  دينارا لكل 100 دولار.وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 145250 دينارا لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 143250 دينارا لكل 100 دولار امريكي.أما في اربيل سجل سعر الدولار حيث بلغ سعر البيع 144500 دينار مقابل الدولار وسعر الشراء 144400 دينار مقابل 100 دولار.

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