اليوم ..سعر صرف الدولار = 147000 ديناراً

اليوم ..سعر صرف الدولار = 147000 ديناراً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، الخميس، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا، صباح اليوم، سعر صرف بلغ 145900 دينار، مقابل كل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح امس الاربعاء 146100 دينار.وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، عند سعر بيع بلغ 147000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 145000 دينار.أما في اربيل فان سعر بيع الدولار 146150 دينارا، وسعر الشراء 146100 دينار.

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