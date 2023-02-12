اليوم ..سعر صرف الدولار 147000 دينار خلافا للمعلن من قبل الحكومة والبنك المركزي

اليوم ..سعر صرف الدولار 147000 دينار خلافا للمعلن من قبل الحكومة والبنك المركزي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، اليوم الأحد،، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليومـ سعر صرف بلغ 147000 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح يوم أمس السبت 150500 دينار.وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  148000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 146000 دينار لكل 100 دولار.أما في اربيل ، فان الاسعار انخفضت ايضا حيث سجل البيع 148000 دينار، وبلغ سعر الشراء 147000 دينار لكل 100 دولار.يذكر ان الحكومة والبنك المركزي في تعميم  لهما بأن سعرصرف الدولار للمواطن لايتجاوز 132000.

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