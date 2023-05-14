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وزيرة المالية:رواتب الموظفين والمتقاعدين خطا أحمر في الموازنة
القانونية النيابية:قانون حرية التعبير سيواجه بالرفض النيابي لمخالفته للدستور
الدليمي:الحلبوسي استولى على 300 مليار دينار من رواتب تقاعدية مزورة
ائتلاف المالكي ينفي إجراء تعديل وزاري من قبل السوداني
لبنان تشكر حكومة السوادني بمرور شاحناتها على الطرق العراقية وصولا للكويت
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لبنان تشكر حكومة السوادني بمرور شاحناتها على الطرق العراقية وصولا للكويت
البنك المركزي باع نحو (مليار) دولار لمصارف أحزاب الحشد خلال الأيام الأربعة الماضية
اليوم..سعر صرف الدولار =147250 دينارا
صندوق النقد الدولي:إيرادات العراق غير النفطية لعام 2023 ستكون بنسبة 5.2
المالية النيابية:لا تخصيصات لمحاضري وزارة التربية في الموازنة لأن ربعها تذهب إلى إيران
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ائتلاف المالكي ينفي إجراء تعديل وزاري من قبل السوداني
الإطار:سندافع عن إيران ضد أمريكا وإسرائيل والمتحالفين معهما من العرب حتى “الاستشهاد”
المالية النيابية:لا تخصيصات لمحاضري وزارة التربية في الموازنة لأن ربعها تذهب إلى إيران
إيران:حكومتنا في العراق تعمل لعودة العلاقات بين طهران والقاهرة
توريد الغاز الإيراني لمدة (5)سنوات بأمر من السوداني
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