اليوم..سعر صرف الدولار =147250 دينارا

اليوم..سعر صرف الدولار =147250 دينارا
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم 146200 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.فيما كانت الأسعار صباح أمس السبت 146000 دينار مقابل 100 دولار.وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء  في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 145250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.أما في اربيل ، فان سعر الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 147000 دينار مقابل الدولار وسعر الشراء 146900 دينار مقابل 100 دولار.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *