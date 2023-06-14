اليوم ..سعر صرف الدولار =147750 ديناراً

اليوم ..سعر صرف الدولار =147750 ديناراً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم 146750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.فيما سجلت الاسعار صباح يوم امس الثلاثاء 146500 دينار مقابل 100 دولار.وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 145750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.أما في اربيل فان سعر الدولار بلغ   147100 دينار مقابل الدولار وسعر الشراء 147000 دينار مقابل 100 دولار.

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