اليوم..سعر صرف الدولار =148000 ديناراً

اليوم..سعر صرف الدولار =148000 ديناراً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 146850 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت الأسعار صباح يوم امس الاربعاء 146350 دينارا.اما الاسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، فقد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 146000 دينار لكل 100 دولار.أما في اربيل فان سعر الدولار بلغ 146900 دينار، وسعر الشراء 146800 دينار مقابل 100 دولار.

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