اليوم ..سعر صرف الدولار = 148000 ديناراً

اليوم ..سعر صرف الدولار = 148000 ديناراً
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم 146900 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.فيما سجلت الأسعار صباح يوم الخميس الماضي 147150 دينارا مقابل 100 دولار.وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 146000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.أما في اربيل  فان سعر الدولار قد سجل  147200 دينار مقابل الدولار وسعر الشراء 147000 دينار مقابل 100 دولار.

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