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الدجل والنفاق والكذب..نائب:تم استغفال النواب بتمرير المادة 16 من الموازنة !!!
(5) مليارات دولار حجم الاستثمارات القطرية في العراق
خبير اقتصادي:الإتفاق الأمريكي الإيراني سيلحق ضررا كبيراً بالعراق بانخفاض عائداته النفطية
نائب كردي سابق:حكومة البارزاني لن تلتزم بإتفاق الموازنة
اليوم ..سعر صرف الدولار = 148000 ديناراً
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خبير اقتصادي:الإتفاق الأمريكي الإيراني سيلحق ضررا كبيراً بالعراق بانخفاض عائداته النفطية
نائب كردي سابق:حكومة البارزاني لن تلتزم بإتفاق الموازنة
مصدر سياسي:السوداني وافق على دخول أكثر من 20 مليون زائر إيراني للعراق مجاناً
السوداني:سنبقى نستورد الغاز الإيراني والتجربة الديمقراطية في العراق لامثيل لها في المنطقة!
صالح:5% نسبة الإيرادات غير النفطية من الناتج الإجمالي في العراق
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- اذاعة INN