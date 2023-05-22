اليوم .. سعر صرف الدولار =148000 دينارا

اليوم .. سعر صرف الدولار =148000 دينارا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 146900 دينار مقابل 100 دولار أمريكي، فيما كانت الاسعار صباح امس الاحد 145000 دينار.وارتفعت كذلك أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 146000 دينار.أما في اربيل عاصمة فان سعر الدولار سجل ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 147700 دينار، وسعر الشراء 147650 دينارا مقابل 100 دولار.

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