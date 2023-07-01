اليوم ..سعر صرف الدولار = 148500ديناراً

اليوم ..سعر صرف الدولار = 148500ديناراً
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، اليوم السبت، إن “بورصتي الكفاح والحارثية مغلقة خلال ايام عيد الاضحى المبارك”.واضاف أن “سعر شراء الدولار في بغداد بلغ اليوم، 148,500 دينارا لكل  100 دولار، فيما بلغ سعر البيع  146,500 دينارا لكل 100 دولار”.واشار الى أنه “في المحافظات الشمالية بلغ سعر شراء الدولار في مكاتب الصيرفة 147,300 دينارا لكل  100 دولار، فيما بلغ سعر البيع 146,500 دينارا لكل 100 دولار”.وتابع “في المحافظات الجنوبية بلغ سعر شراء الدولار في مكاتب الصيرفة 148,500 دينارا لكل  100 دولار، فيما بلغ سعر البيع 146,500 دينارا لكل 100 دولار”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *