اليوم ..سعر صرف الدولار = 151،500دينراً

اليوم ..سعر صرف الدولار = 151،500دينراً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم السبت (29 تموز 2023)، مقابل الدينار العراقي في أسواق وصيرفات العاصمة بغداد والمحافظات الشمالية والبصرة.وبحسب رصد متغيرات سوق صرف العملة في بغداد ومحافظات البلاد كانت الأسعار: 

بغداد: 151،500 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار

أربيل: 151,900 لكل 100 دولار

السليمانية: 151,500 لكل 100 دولار

البصرة: 151,350 لكل 100 دولار

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