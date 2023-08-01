اليوم ..سعر صرف الدولار =151000 ديناراُ

اليوم ..سعر صرف الدولار =151000 ديناراُ
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، الثلاثاء،إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 150000 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت الاسعار ليوم امس الاثنين 149500 دينار.اما اسعار الدولار في محال الصيرفة في الأسواق المحلية ببغداد، فقد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 151000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 149000 دينار لكل 100 دولار.أما في اربيل فان البورصة سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 149950 دينارا، وسعر الشراء 149900 دينار لكل 100 دولار.

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