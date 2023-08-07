اليوم ..سعر صرف الدولار =151500 ديناراً

اليوم ..سعر صرف الدولار =151500 ديناراً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا ،اليوم الاثنين، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 150500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت الاسعار ليوم امس الاحد 150200 دينارا مقابل 100 دولار.اما اسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، فقد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 151500 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 149500 دينار لكل 100 دولار.أما في اربيل فان البورصة سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 150950 دينارا، وسعر الشراء 150850 دينارا مقابل 100 دولار.

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