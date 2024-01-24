اليوم..سعر صرف الدولار = 152000 ديناراً

اليوم..سعر صرف الدولار = 152000 ديناراً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا،الأربعاء،إن أسعار الدولار استقرت مع افتتاح بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 151000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت يوم أمس الثلاثاء.وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 152000 دينار، بينما بلغ الشراء 150000 دينار لكل 100 دولار.وفي أربيل سجل الدولار انخفاضاً في محال الصيرفة حيث بلغ سعر البيع 150650 ديناراً مقابل وسعر الشراء 150550 ديناراً مقابل 100 دولار.

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