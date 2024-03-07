اليوم..سعر صرف الدولار = 152500ديناراً

اليوم..سعر صرف الدولار = 152500ديناراً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، الخميس، ان اسعار الدولار استقرت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 151500 دينار مقابل 100 دولار ، وهي نفس الأسعار التي سجلت أمس الثلاثاء.وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 152500 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 150500 دينار لكل 100 دولار .أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا طفيفا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 150100 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 150000 دينار مقابل 100 دولار.

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