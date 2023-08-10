اليوم ..سعر صرف الدولار = 153000 ديناراً

اليوم ..سعر صرف الدولار = 153000 ديناراً
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا ، إن بورصتي من الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 152000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت الاسعار ليوم امس الاربعاء 153100 دينار مقابل 100 دولار.اما الاسعار الدولار في محال الصيرفة  حيث بلغ سعر البيع 153000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 151000 دينار لكل 100 دولار.أما في اربيل  فان البورصة سجلت انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 152200 دينار، وسعر الشراء 152100 دينار مقابل 100 دولار.

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