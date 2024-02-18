اليوم..سعر صرف الدولار =153250 ديناراً

اليوم..سعر صرف الدولار =153250 ديناراً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا،الأحد، أن أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 152300 دينار مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار أمس السبت 152450 دينارا مقابل 100 دولار.وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 153250 ديناراً عراقياً، بينما بلغ الشراء 151250 ديناراً لكل 100 دولار .أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا في محال الصيرفة ليبلغ سعر البيع 152250 دينارا مقابل الدولار و سعر الشراء 152150 دينارا مقابل 100 دولار.

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