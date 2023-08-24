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كتائب حزب الله:لن نسمح للص قطاع الطرق محمد الحلبوسي بسرقة أراضي الدولة
ائتلاف المالكي:الخلاف ما زال قائما حول قانون النفط والغاز
البنك المركزي:(80) مليار دينار قيمة الغرامات التي فرضت على شركات الصيرفة خلال الأشهر السبعة الماضية
بالوثيقة..إنهاء تكليف (7) مدراء عامين والبديل من الأحزاب حسب المحاصصة
وزير الخارجية التركي:تواجد قواتنا لحماية أرض العراق!
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ائتلاف المالكي:الخلاف ما زال قائما حول قانون النفط والغاز
البنك المركزي:(80) مليار دينار قيمة الغرامات التي فرضت على شركات الصيرفة خلال الأشهر السبعة الماضية
العراق وماليزيا يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات
اليوم ..سعر صرف الدولار = 153500 ديناراً
نائب سابق:حزب بارزاني يسيطر على المناطق النفطية في الموصل
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البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
تجريف بساتين حزام بغداد من قبل ميليشيا الحشد بدعم السوداني لتدمير العراق
إيران وميليشيات حشدها الشعبي وراء استمرار تجريف البساتين العراقية
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- متابعات خاصة
طعن العراق في ظهره من قبل الكويت لن يمر ولن ينسى
العفو الدولية تطالب حكومة السوداني بسحب قوانينها التعسفية ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي
الأمن الوطني العراقي تحت القيادة الإيرانية بزعامة الدعوجي( أبو علي البصري)
موازنة 2023 موازنة الميليشيات وتعزيز سلطة النفوذ الإيراني
نريد كشف حساب بثروات حكام العراق الجدد وحكام العراق القدامى !؟!
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- منوعات
العثور على رفات رجل توفي قبل 22 سنة بأعالي جبال الألب
الحكومة التركية تستعد لزلزال اسطنبول وممثل مشهور يغادرها
إيطاليا..العثور على سفينة شحن رومانية يعود تاريخها إلى القرن الأول قبل الميلاد
في ولاية أمريكية ..”برغر كينغ”.. من سلة المهملات إلى أطباق الزبائن
أصحاب المليارات يجتمعون في ولاية أيداهو الأمريكية لعقد الصفقات
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- صورة وتعليق
كتائب حزب الله:لن نسمح للص قطاع الطرق محمد الحلبوسي بسرقة أراضي الدولة
اجتماع للرئاسات الثلاث لحماية العملية السياسية من السقوط
محكمة الكرخ:وزير النفط السابق سجل (20)عقاراً في أماكن متميزة بأسماء أشقاء زوجته
مصدر سياسي:إيران تدعم مواطنها (ولايتي) في تشكيل تحالف سياسي كبير
إصرار تركي على عدم تزويد العراق بحصته العادلة من المياه
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- اذاعة INN