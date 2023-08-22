اليوم ..سعر صرف الدولار= 154000 ديناراً

اليوم ..سعر صرف الدولار= 154000 ديناراً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا،الثلاثاء، إن بورصتي من الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 152900 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما كانت اسعار البيع صباح امس الاحد 153000 دينار عراقي مقابل 100 دولار.اما الاسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، فقد استقرت حيث بلغ سعر البيع 154000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 152000 دينار لكل 100 دولار.أما في اربيل فان البورصة سجلت انخفاضا طفيفا ايضا حيث بلغ سعر البيع 153500 دينار، وسعر الشراء 153400 دينار مقابل 100 دولار.

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