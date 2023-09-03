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السوداني يواصل الأقتراض الخارجي لرفع مديونية البلد
السوداني: نعتز بوجود قوات الناتو في العراق
النفط النيابية:تركيا ما زالت تضغط على العراق لتحقيق مصالحها بسبب ضعف حكومة السوداني
حزب طالباني:بغداد أرسلت رواتب موظفي الإقليم وحكومة البارزاني لم تصرفها
العشائر العربية في ديالى ترفض عودة حزب بارزاني إلى المحافظة
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السوداني يواصل الأقتراض الخارجي لرفع مديونية البلد
النفط النيابية:تركيا ما زالت تضغط على العراق لتحقيق مصالحها بسبب ضعف حكومة السوداني
حزب طالباني:بغداد أرسلت رواتب موظفي الإقليم وحكومة البارزاني لم تصرفها
مصدر سياسي:تأجيل حسم الخلافات المالية بين بغداد وأربيل
اليوم ..سعر صرف الدولار = 154000 ديناراً
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البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
تجريف بساتين حزام بغداد من قبل ميليشيا الحشد بدعم السوداني لتدمير العراق
إيران وميليشيات حشدها الشعبي وراء استمرار تجريف البساتين العراقية
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- متابعات خاصة
طعن العراق في ظهره من قبل الكويت لن يمر ولن ينسى
العفو الدولية تطالب حكومة السوداني بسحب قوانينها التعسفية ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي
الأمن الوطني العراقي تحت القيادة الإيرانية بزعامة الدعوجي( أبو علي البصري)
موازنة 2023 موازنة الميليشيات وتعزيز سلطة النفوذ الإيراني
نريد كشف حساب بثروات حكام العراق الجدد وحكام العراق القدامى !؟!
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- منوعات
- صورة وتعليق
الإطار:بيع العراق “تفصيخ” وسرقة ماله العام من أهداف مشروعنا
بعد بيع أم قصر وقناة خور عبدالله للكويت والربط السككي مع إيران..السوداني يتريث في بيع كركوك لحزب بارزاني
الخائن السوداني يباشر بالربط السككي مع إيران لموت ميناء الفاو وتدمير العراق والمنطقة لصالح إيران
إيران:الربط السككي مع العراق سرع بضمه وسوريا ولبنان إلى الأمبراطورية الفارسية
العفو الدولية:أكثر من (250) ألف مفقود ومغيب قسراً في العراق بعد 2003
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- اذاعة INN