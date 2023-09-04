اليوم ..سعر صرف الدولار = 154500 ديناراً

اليوم ..سعر صرف الدولار = 154500 ديناراً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال ،مراسلنا، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 153400 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت اسعار ليوم امس الاحد 153100 دينار مقابل 100 دولار.وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع  في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 154500 دينار، بينما بلغ الشراء 152500 دينار لكل 100 دولار .اما في اربيل فان البورصة سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 154100 دينار، وسعر الشراء 154000 دينار مقابل 100 دولار.

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