اليوم.. سعر صرف الدولار = 156500 ديناراً

اليوم.. سعر صرف الدولار = 156500 ديناراً
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا،الأربعاء، ان اسعار الدولار سجلت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد 155600 دينار مقابل كل 100 دولار، بعد أن  سجلت يوم أمس الثلاثاء  157900 دينار .وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع  في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد  بلغ سعر البيع 156500 دينار، بينما بلغ الشراء 154500 دينار لكل 100 دولار .اما في اربيل فان الدولار سجل انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 155800 دينار، والشراء 155700 دينار لكل 100 دولار.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *