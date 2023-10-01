اليوم..سعر صرف الدولار =156750 ديناراً

اليوم..سعر صرف الدولار =156750 ديناراً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، الاحد، ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 155700 دينار مقابل 100 دولار ، فيما كانت الاسعار ليوم امس السبت 156000 دينار مقابل 100 دولار.وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 156750 دينارا عراقيا، بينما بلغ الشراء 154750 دينارا لكل 100 دولار .اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا حيث بلغ سعر البيع 155500 دينار مقابل 100 دولار، و سعر الشراء 155450 دينارا مقابل 100 دولار.

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