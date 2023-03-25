اليوم..سعر صرف الدولار =157000دينار

اليوم..سعر صرف الدولار =157000دينار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم 155950 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح يوم الخميس الماضي 156100 دينار. وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 157000 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 155000 دينار.أما في اربيل فان البورصة لا تتداول ايام العطل الرسمية إلا أن مكاتب الصيرفة تداولت الدولار وسجلت سعر الدولار البيع 155900 دينار ، وبلغ سعر الشراء 154900 دينار لكل 100 دولار.

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