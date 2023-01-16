اليوم ..سعر صرف الدولار 157300 دينار عراقي

اليوم ..سعر صرف الدولار 157300 دينار عراقي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كردستان.وقال مراسل شبكة أخبار العراق، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم 157300 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما كانت الأسعار صباح امس الاحد 157900 دينار.وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  157750 دينارا لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 156750 دينارا عراقيا.أما في اربيل عاصمة اقليم كردستان، فان اسعار الدولار في البورصة سجلت انخفاضا أيضاً حيث بلغ سعر الدولار البيع 157500 دينار لكل 100 دولار، وبلغ سعر الشراء 157475 ديناراً لكل 100 دولار.

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