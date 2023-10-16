اليوم..سعر صرف الدولار= 158500 ديناراً

اليوم..سعر صرف الدولار= 158500 ديناراً
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، الاثنين، ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل صباح اليوم، 157500 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما كانت الأسعار ليوم امس الاحد 159850 دينارا.وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع  في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 158500 دينار، بينما بلغ الشراء 156500 دينار لكل 100 دولار .

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