اليوم..سعر صرف الدولار= 161000 ديناراً

اليوم..سعر صرف الدولار= 161000 ديناراً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا،الأربعاء، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 160100 دينار أمام كل 100 دولار، فيما كانت الأسعار ليوم أمس الثلاثاء 158800 دينار.وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع  في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 161000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 159000 دينار لكل 100 دولار .أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ في محال الصيرفة سعر البيع 160700 دينار، وسعر الشراء 160600 دينار مقابل كل 100 دولار.

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