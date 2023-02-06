اليوم ..سعر صرف الدولار 167000دينار

اليوم ..سعر صرف الدولار 167000دينار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا ،اليوم الاثنين، إن “بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا اليوم 166,600 دينار مقابل 100 دولار”.وأضاف أن “اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  167,000 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 166,000 دينار لكل 100 دولار”.واشار الى أن “أغلب اصحاب مكاتب الصيرفات في الاسواق المحلية بالعاصمة بغداد توقفوا عن بيع الدولار بسبب عدم استقراره في البورصة الرئيسية”. 

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