اليوم.. سعر صرف الدولار=148000 دينار

اليوم.. سعر صرف الدولار=148000 دينار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 147100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت الأسعار صباح يوم امس السبت 146900 دينار.اما الاسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، فقد استقرت حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 146000 دينار لكل 100 دولار.أما في اربيل  فان سعر الدولار بلغ  147200 دينار، وسعر الشراء 147100 دينار مقابل 100 دولار.

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