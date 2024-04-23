آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
حزب بارزاني:لم نناقش مع أردوغان رفع الحظر التركي على مطار السليمانية
اليوم..سعر صرف الدولار=148250 ديناراً
البنك المركزي يعلن فرض غرامات أكثر من (138) مليار ديناراً على مؤسسات مالية دون ذكر أسمائها !!
العوادي:(17) مليار دولار تكلفة طريق التنمية الذي سينفذ من قبل الشركات التركية لخدمة الصادرات الإيرانية والخليجية
مذكرات التفاهم مع تركيا خيانة للبلد واستمرار عطش العراقيين وجفاف أرضهم
-
- عربية ودولية
صحة غزة:ارتفاع في عدد الشهداء والجرحى جراء استمرار الهجوم الإسرائيلي الدموي
الأمم المتحدة تنفي نزوح ربع مليون فلسطيني من رفح
لافروف:نريد أوكرانيا روسية
دبلوماسيون:أمريكا ستستخدم “الفيتو” أمام الطلب الفلسطيني بالحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة
الحكومة اليمنية:الحوثيين وراء زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة
-
- اراء ومقالات
- اقتصادية
اليوم..سعر صرف الدولار=148250 ديناراً
البنك المركزي يعلن فرض غرامات أكثر من (138) مليار ديناراً على مؤسسات مالية دون ذكر أسمائها !!
العوادي:(17) مليار دولار تكلفة طريق التنمية الذي سينفذ من قبل الشركات التركية لخدمة الصادرات الإيرانية والخليجية
مذكرات التفاهم مع تركيا خيانة للبلد واستمرار عطش العراقيين وجفاف أرضهم
تركيا:السوداني وافق على رفع صادراتنا للعراق إلى (20) مليار دولار سنوياً وزيادة استثمارات بلادنا وفقا للإتفاق
-
- رياضية
- تحقيقات
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
العوادي:(17) مليار دولار تكلفة طريق التنمية الذي سينفذ من قبل الشركات التركية لخدمة الصادرات الإيرانية والخليجية
مذكرات التفاهم مع تركيا خيانة للبلد واستمرار عطش العراقيين وجفاف أرضهم
مصدر سياسي:اجتماع أردوغان بزعماء الأحزاب السنّية يؤكد فعلا بأن العراق بلا سيادة
تركيا:السوداني وافق على رفع صادراتنا للعراق إلى (20) مليار دولار سنوياً وزيادة استثمارات بلادنا وفقا للإتفاق
نائب كردي:حكومة البارزاني قذرة ومازالت تسرق رواتب الموظفين ولم تنفذ قرار المحكمة الاتحادية
-
- اذاعة INN