اليوم.. سعر صرف الدولار=148500 ديناراً

اليوم.. سعر صرف الدولار=148500 ديناراً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا،الاثنين،، أن أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 147400 دينار مقابل كل 100 دولار ، حيث كانت الاسعار أمس الأحد 148700 دينار. وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع  في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار، بينما بلغ الشراء 146500 دينار لكل 100 دولار. أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا في محال الصيرفة حيث بلغ سعر البيع 147300 دينار، مقابل كل 100 دولار، وسعر الشراء 147200 دينار .

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